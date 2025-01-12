Три человека погибли в ДТП с автобусом, следовавшим из Краснодара в Донецк

Три человека погибли в аварии с пассажирским автобусом, который направлялся из Краснодара в Донецк. Как сообщает «МВД Медиа», смертельное ДТП случилось рано утром 12 января на территории ДНР, под Иловайском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, водитель автобуса не учел погодные и дорожные условия, что привело к потере управления. Автобус выехал на встречную полосу за пределы проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП три пассажира погибли. Пострадали 27 человек, в том числе четверо детей.

На место аварии выехали сотрудники полиции. Обстоятельства трагедии выясняются. По информации МЧС РФ, в автобусе находилось 37 пассажиров.

Андрей Пугачев