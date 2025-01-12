В Казани пассажирку автобуса, врезавшегося в столб, увезли в больницу

В Казани в ДТП с автобусом, врезавшимся в опору линии электропередачи (ЛЭП), пострадали кондуктор и пассажирка. Женщину увезли в Республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщает «Татар-информ».

Автобус № 46 двигался в направлении ул. Кул Гали. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате транспортное средство влетело в опору ЛЭП.

Столб упал на проезжую часть, движение на участке дороги было заблокировано. Лобовое стекло автобуса было повреждено.

Диана Соловьёва