В Казани участок Вознесенского тракта стал платным. Оплату проезда начали взимать 11 января с 23:50.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие платного отрезка Вознесенского тракта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Открытие платного отрезка Вознесенского тракта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Стоимость поездки по отрезку Вознесенского тракта составит от 90 до 350 руб. в зависимости от категории автомобиля. Так, водителям легковых машин I категории (высота до 2 м) нужно заплатить 90 руб., а в час пик (06:30–09:00 и 17:00–19:30) — 150 руб. Для автомобилей II категории (высота до 2,6 м) цена проезда по платному участку составит 150 руб., III категории (грузовики и автобусы с двумя осями и высотой 2,6 м и более) — 250 руб., а IV категории (грузовики и автобусы с тремя осями, высотой 2,6 м и более) — 350 руб.

Длина отрезка Вознесенского тракта составляет 7,6 км, а число полос движения — 6. Участок открыли 26 декабря.

Ранее Госсовет Татарстана принял закон о штрафах за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Диана Соловьёва