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обновлено 12:31

Полиция Ростова задержала находящегося в международном розыске военного

В УТ МВД по СКФО прокомментировали задержание на вокзале в Ростове-на-Дону военнослужащего из Кыргызстана, который находился в международном розыске.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Накануне в СМИ появилась информация, что сотрудники полиции задержали уроженца Кыргызстана, которого на родине обвинили по статье о наемничестве после его вступления в ряды ВС РФ. Его приговорили к 10 годам тюрьмы.

В полиции факт задержания 33-летнего мужчины подтвердили. Там отметили, что он сейчас является гражданином Российской Федерации и проходит службу в рядах ВС РФ. В Ростов он прибыл в отпуск.

«Для урегулирования возникшей ситуации, в рамках подведомственности мужчина был передан в военную комендатуру», — сообщили в УТ МВД по СКФО

Роман Никитин

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