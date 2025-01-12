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Уголовное дело возбуждено после избиения девушки с ребенком на руках в Кузбассе

Следователи СУ СКР по Кемеровской области возбудили уголовное дело о вымогательстве (ст. 163 УК РФ) после избиения неизвестными жительницы Новокузнецка. Согласно видеозаписи, которая была опубликована в социальных медиа, несколько человек напали на женщину с ребенком на руках во время прогулки, причинив ей телесные повреждения.

По данным правоохранителей, несовершеннолетний не пострадал. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе СУ СКР один из нападавших задержан, ему предъявлено обвинение.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обстоятельствам нападения.

Лолита Белова

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