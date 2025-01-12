В Казани цена однокомнатной квартиры в новостройке выросла на 13%

В 2024 году стоимость однокомнатной квартиры площадью до 32 кв. м в новостройке Казани увеличилась на 13% и составила около 6,37 млн руб. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

За год цена квадратного метра новой небольшой квартиры выросла на 22,1% и составила около 240,8 тыс. руб. В Набережных Челнах стоимость студии увеличилась на 42,3%, до 4,3 млн руб., а цена квадратного метра — на 33,2%, до 156,3 тыс. руб.

Наибольший рост цен на студию или однокомнатную квартиру за год зафиксировали в Новокузнецке (+64%), Омске (+63,4%), Грозном (+62,8%), Астрахани (+50,8%) и Оренбурге (+48,9%). Меньше всего стоимость увеличилась в Мурманске (+0,5%), Архангельске (+1,3%) и Ставрополе (+3,9%). В среднем один квадратный метр жилья до 32 кв. м подорожал на 19,8%, до 154,4 тыс. руб.

Больше всего рост цен на однокомнатные квартиры отмечается в первой половине 2024 года, когда действовала безадресная программа льготной ипотеки. Гендиректор портала Павел Луценко рассказал, что на рост спроса также повлияли ограничения на площадь малогабариток в новостройках, установленные в ряде регионов. Там застройщики обычно не проектируют студии площадью менее 28 кв. м. В 2025 году ожидается, что средняя площадь квартир вырастет. За год предложение однокомнатных квартир в среднем выросло на 26%.

Диана Соловьёва