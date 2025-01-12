СКА заплатил за штрафы

Хоккеисты СКА провели очередной матч, в котором недостатки команды перевесили ее достоинства. Армейцы проиграли в Москве «Динамо» 4:5, пропустив решающий гол на последних секундах после броска Никиты Гусева, реализовавшего численное большинство. Роман Ротенберг, главный тренер петербургских армейцев, снова посетовал на необоснованное удаление игроков, но в то же время отметил, что его подопечные в этой игре «сделали шаг вперед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКА проиграл второй матч подряд. На этот раз в гостях московскому «Динамо»

Фото: ХК СКА СКА проиграл второй матч подряд. На этот раз в гостях московскому «Динамо»

Фото: ХК СКА

Под этой фразой наставник СКА, наверное, имел в виду то, что петербуржцы сумели отыграться после того, как соперник открыл счет в начале матча, и вели какое-то время 3:1. Правда, еще до первой сирены бело-голубые сократили отставание до 2:3, а во втором периоде они так и вовсе были сильнее: забросили две шайбы и вышли вперед 4:3.

Каких трудов стоило СКА сравнять счет, знают только сами игроки команды — это сделал за три с лишним минуты до финальной сирены капитан армейцев Александр Никишин. Он, к слову, забросил две шайбы, выполнив работу форвардов. Еще на счету Никишина голевая передача. Но все «смазала» концовка, когда подножку сопернику поставил форвард петербуржцев Сергей Плотников и динамовцы получили право «разыграть лишнего». До этого они ни разу не использовали большинство, хотя обладают одной из лучших спецбригад в лиге, но за несколько секунд до конца матча вывели на бросок Никиту Гусева (бывший хоккеист СКА) и тот переиграл голкипера Егора Заврагина.

То есть снова все решила индивидуальная ошибка. Причем Плотников, которому 34 года, удалился в третьем периоде два раза подряд. Всего армейцы «нахватали» в этой игре десять минут штрафа, игроки «Динамо» — шесть. Это то, в чем хозяева превзошли гостей. В принципе, СКА хорошо сыграл в большинстве, за исключением последнего случая. За это команду можно похвалить. Как и за то, что она дважды сравнивала счет.

Но что делать, если в решающие моменты игроков армейской команды подводят то мастерство, то дисциплина, то еще что-то. Они сами «вручают» победу соперникам. Об удалениях СКА уже слагают легенды, в КХЛ армейцы собрали больше других штрафных минут, их опережает по этому показателю только нижегородское «Торпедо» — еще одна «играющая» команда — но ничего в этом смысле не меняется. Причем из сезона в сезон. Хотя Роман Ротенберг всегда обещает: уберем, дескать, удаления. И все говорят, что это необходимо сделать.

Поражение от «Динамо» стало для СКА вторым подряд в чемпионате: до этого он проиграл дома «Спартаку» 0:5. Матч в Москве показал, что кризиса в игре нет. Но все-таки уступать таким образом обидно. А следующая дуэль у армейцев в Ярославле против «Локомотива», который лидирует в Западной конференции и вообще редко проигрывает. СКА скатился на шестое место, хотя тут тоже большой трагедии нет, так как от второго места, которое занимает «Динамо», петербуржцев отделяют всего три очка (лидеры идут очень плотно), а от девятого, где китайский «Куньлунь», ведущий борьбу за место в плей-офф — 12.

Беспокоит другое: почему команду подводят удаления и ошибки игроков, причем самых разных (например, в третьем периоде матча с «Динамо» тренерский штаб СКА убрал из игры американского защитника Тони Деанджело), а Роман Ротенберг и все его многочисленные помощники никак не могут с этой проблемой справиться.

Кирилл Легков