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Зеленодольску могут присвоить звание «Город трудовой доблести»

Зеленодольск претендует на получение почетного звания «Город трудовой доблести» за вклад местных жителей в победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Единой России».

По словам главы Зеленодольского муниципального района Михаила Афанасьева, в годы войны город стал важным тыловым центром: на местных предприятиях производили корабли, бронекатера, авиационную фанеру для самолетов, работала швейная фабрика и предприятия агропромышленного комплекса. Из Зеленодольска на фронт ушли 34 тыс. человек, 13 тыс. не вернулись с войны, 17 горожан стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

Ходатайство о присвоении звания было инициировано городским Советом ветеранов в 2021 году. Инициативу поддержали Госсовет и Кабинет министров Татарстана, после чего документы за подписью раиса республики Рустама Минниханова были направлены президенту России Владимиру Путину. Российская академия наук подготовила положительное экспертное заключение о наличии оснований для присвоения городу почетного звания.

К 2023 году звание «Город трудовой доблести», учрежденное в 2020 году, носили 63 города России.

Анар Зейналов

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