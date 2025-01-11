Глава региона пообещал выплаты пострадавшим от вчерашней атаки БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь побывал в Куйбышевском районе, где оценил ущерб от падения БПЛА. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Кучма, Коммерсантъ Фото: Василий Кучма, Коммерсантъ

По мнению господина Слюсаря, жизненно важные коммуникации «здесь не пострадали». Дома подлежат восстановлению и сделать это нужно в краткие сроки, чтобы люди могли вернуться в свое жилье, считает господин Слюсарь. Количество людей, ныне остающихся вне своих домов, не указывается.

Врио губернатора отметил, что всем им обеспечат выплаты, которые также получат пострадавшие от БПЛА в Мясниковском районе. «Там тоже повреждено огнем частное домовладение. Один из жильцов получил травмы и госпитализирован в ростовскую БСМП, ему оказывают помощь», - написано в Telegram-канале врио губернатора.

Вместе с тем, господин Слюсарь поручил министрам образования и культуры Дона подсчитать затраты на восстановление местной школы и дома культуры. Из областного резервного фонда будут выделены деньги на их ремонт. По мнению врио губернатора, уже в понедельник дети должны пойти учиться.

Куйбышевский район пострадал от атаки БПЛА, которая случилась в ночь на 10 января. Тогда власти сообщили, что в хуторе Крюков из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. Речь шла, в частности, о разрушенной кровле в семи жилых домах и школе.

Сергей Иванов