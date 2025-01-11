В Уфе и Кирове ограничили работу аэропортов

В аэропортах Уфы и Кирова ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Ранее ограничения на работу вводились в еще шести аэропортах.

В сообщении представителя Росавиации Артема Кореняко указано, что аэропорт Кирова прекратил прием и отправку самолетов в 18:45 мск, аэропорт Уфы — в 18:50 мск. Аналогичные ограничения продолжают действовать в Казани, Ижевске, Нижнекамске, Самаре, Ульяновске.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ранее также вводили в Саратове и Ульяновске. В Казани, Ульяновске и Нижнекамске их вводили дважды.

Росавиация уточняла, что отправка и прием самолетов ограничиваются для обеспечения безопасности полетов. Первые ограничения были введены в 8:00 мск. Минобороны сообщало, что в ночь на 11 января были уничтожены 85 беспилотников в шести регионах.