Власти Татарстана опровергли информацию о пожаре на заводе в Нижнекамске

Пресс-служба раиса Татарстана опровергла информацию о пожаре на одном из промышленных предприятий Нижнекамска. В то же время подтвердилась информация об эвакуации работников.

«Прошу обратить внимание, в отдельных телеграм-каналах распространяется информация о якобы пожаре на предприятии в Нижнекамске! Это не так! Эвакуация проводится по отработанной схеме, в случае сигнала тревоги для безопасности сотрудников проводится организованная эвакуация». В пресс-службе главы региона отметили, что на предприятии проводилась плановая эвакуация сотрудников в рамках отработки действий при сигнале тревоги, а режим работы оборудования был временно изменен в рамках плановых мероприятий.

Оранжевое свечение в небе вызвано работой факелов на одном из местных заводов, а не вспышкой, как сообщалось в социальных сетях, пояснили в пресс-службе администрации города.

«Все оборудование работает в штатном режиме и является стандартной мерой обеспечения безопасности в ночное время. Администрация города находится в постоянном контакте с руководством предприятия и контролирует ситуацию», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана об угрозе атаки беспилотников. Кроме того, в аэропортах Казани и Нижнекамска второй раз за сутких ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.