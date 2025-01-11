Прокуратура взяла на контроль проверку по факту слива растворителя в Дон

Южная транспортная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств загрязнения Дона, которое было зафиксировано сегодня в районе набережной в Ростове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, характер и масштаб загрязнения реки устанавливается Росприроднадзором и полицией.

Надзорный орган также проследит за ликвидацией последствий происшествия. На место выехали работники Волго-Донской транспортной прокуратуры.

Как сообщалось, сегодня на Дону в черте Ростова был зафиксирован разлив химического вещества. Вначале власти города заявили о сбросе дизельного топлива. Спустя два часа поступило уточнение, что в качестве загрязнителя был установлен растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов.

Службы ростовского порта начали обработку акватории разлива впитывающим сорбентом.

Городские власти сообщили, что водозабор для нужд жителей Ростова находится выше по течению и опасности попадания растворителя в водопровод нет.

Сергей Иванов