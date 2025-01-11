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Протестующие заблокировали центральный проспект в Улан-Баторе

В Монголии протестующие собрались на центральной площади Улан-Батора и перекрыли проспект. Как сообщает агентство News.mn, 15 автобусных маршрутов, проходящих через центральную площадь, были отменены.

Фото: Туяна Зондуева / ТАСС

Фото: Туяна Зондуева / ТАСС

Митинг начался сегодня утром, 11 января, под руководством партии «Альянс свободы». По данным Central Asia Media, в 12:00 по местному времени (7:00 мск) на площади находились около 3 тыс. человек. Демонстранты обвиняют власти Монголии в неспособности бороться со смогом и безработицей.

Партия «Альянс свободы» направила 33 письма членам парламента с требованием отставки нынешнего монгольского правительства. Как сообщает News.mn, организаторы планируют продолжать демонстрационные движения до 22 января.

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