В Анапе задержали вора, вывозившего украденный металл на ослах

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против жителя села Супсех, подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации полиции, подозреваемый несколько месяцев подряд проникал на территорию одной из организаций в Анапе, забирал железные колья и вывозил их на двух ослах. Украденное в дальнейшем он сдавал в пункт приема металла.

По факту кражи задержанному грозит до двух лет лишения свободы. В полиции отметили, что его «пушистым сообщникам» ничего не грозит.

Александр Орлов