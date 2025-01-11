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Коммерсантъ FM
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В Анапе задержали вора, вывозившего украденный металл на ослах

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против жителя села Супсех, подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации полиции, подозреваемый несколько месяцев подряд проникал на территорию одной из организаций в Анапе, забирал железные колья и вывозил их на двух ослах. Украденное в дальнейшем он сдавал в пункт приема металла.

По факту кражи задержанному грозит до двух лет лишения свободы. В полиции отметили, что его «пушистым сообщникам» ничего не грозит.

Александр Орлов

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