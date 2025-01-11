Россия стала одним из крупнейших поставщиков газа в Испанию в 2024 году

Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в 2024 году, пишет ТАСС со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagas. По итогам года объем поставок российского СПГ в Испанию составил 72,36 тыс. ГВт•ч, что составляет 21,3% от общего объема закупок.

Лидером по поставкам остался Алжир, а третье место заняли США. В декабре 2024 года доля российского газа составила 20,8% от всех закупок: в этот месяц Испания приобрела у России 5,49 тыс. ГВт•ч СПГ.

В 2023 году Россия занимала третье место среди поставщиков газа в Испанию с объемом поставок 72,69 тыс. ГВт•ч. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 53,86 тыс. ГВт•ч, пишет агентство.

Подробнее о поставках газа из РФ — в материале «Ъ FM» «Российский СПГ потек в Европу».