Бастрыкин поручил проверить факт преследования женщины бывшим сожителем в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о систематическом преследовании жительницы Казани ее бывшим сожителем. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Мужчина систематически совершает противоправные действия в отношении бывшей сожительницы. Несмотря на угрозы, уничтожение имущества и совершение иных противоправных действий, к уголовной ответственности он не привлечен», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель СК России дал указание руководителю СКР по Республике Татарстан Валерию Липскому организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее господин Бастрыкин потребовал доклад о нападении на ребенка в футбольной секции в Набережных Челнах.

Анар Зейналов