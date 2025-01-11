В реке в Казани обнаружили тело пропавшего поэта Рустема Аубакирова

Водолазы МЧС Татарстана нашли тело 44-летнего поэта Рустема Аубакирова, пропавшего 3 января во время лыжной прогулки по реке Казанка. Об этом сообщает газета «Челнинские известия».

«Тело мужчины найдено на месте промоины в 50 метрах от берега на глубине 5 метров, транспортировано на берег, передано сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Предварительно, лыжник не заметил припорошенную свежим снегом промоину и провалился под лед.

Рустем Аубакиров родился в Казани и окончил филологический факультет Казанского федерального университета. Он был участником литературной студии «Белая ворона», лауреатом фестиваля поэзии и авторской песни «Песня, гитара и я» и открытого фестиваля поэзии «Галактика любви». Также он принимал участие в мастер-классах литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест».

Анар Зейналов