В мэрии Анапы рассказали о последствиях ночной атаки беспилотников
В Анапе нет пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников в ночь на 11 января. Об этом сообщили в администрации курорта.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По информации мэрии, после полуночи сработала система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности смс-сообщения. Во время атаки жители слышали взрывы в результате работы средств ПВО.
«По предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения, пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано», — прокомментировали в администрации.
Беспилотную опасность над Краснодарским краем отменили только к 7:00. Как сообщили в Минобороны РФ, всего над регионом, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожили 65 дронов.