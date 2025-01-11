В мэрии Анапы рассказали о последствиях ночной атаки беспилотников

В Анапе нет пострадавших и разрушений в результате атаки беспилотников в ночь на 11 января. Об этом сообщили в администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации мэрии, после полуночи сработала система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности смс-сообщения. Во время атаки жители слышали взрывы в результате работы средств ПВО.

«По предварительной информации управления гражданской обороны и защиты населения, пострадавших и разрушений в муниципалитете не зафиксировано», — прокомментировали в администрации.

Беспилотную опасность над Краснодарским краем отменили только к 7:00. Как сообщили в Минобороны РФ, всего над регионом, а также в акватории Черного и Азовского морей уничтожили 65 дронов.

Александр Орлов