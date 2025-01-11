Минобороны РФ сообщило о 16 сбитых беспилотниках над Краснодарским краем

Над территорией Краснодарского края в ночь на 11 января сбили 16 беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Такое же количество уничтожили на Воронежской областью. В акватории Черного моря сбили 31 дрон, Азовского — 14. Кроме того, четыре БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два — над Тамбовской, по одному — над Крымом и Курской областью. Всего за ночь было сбито 85 БПЛА, уточнило военное ведомство.

Вечером 10 января Минобороны сообщило о четырех дронах, сбитых над Черным морем. Кроме того, воздушную тревогу объявляли в Анапе и Крымском районе.

Александр Орлов