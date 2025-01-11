ЦСКА проиграл китайскому «Куньлуню» в матче КХЛ

ЦСКА проиграл китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в подмосковных Мытищах и закончилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу команды из КНР.

В составе победителей дубль оформил Спенсер Фу (12, 24), еще одну шайбу забросил Тайлер Граовац (60). Шатаут оформил словацкий вратарь Патрик Рибар, который в декабре перешел в «Куньлунь» из московского «Спартака».

Для китайской команды это шестая победа подряд, ЦСКА продлил серию поражений до четырех игр. ЦСКА с 57 очками занимает третье место в таблице Западной конференции, «Куньлунь» с 42 очками — на девятой строчке.