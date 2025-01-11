США за четыре года вложили в создание новых вооружений более $1,2 трлн

Объем инвестиций США в разработку и создание новых вооружений за последние четыре года достиг более $1,2 трлн, сообщила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс. Она уточнила, что эта сумма превышает любой четырехлетний период на протяжении всей холодной войны.

«Суммируя все наши инвестиции... проведение исследований и разработку вместе с закупками, реальная сумма в долларах составляет более 1,2 трлн»,— рассказала госпожа Хикс (цитата по «РИА Новости»).

Она добавила, что помимо инвестиций в вооружения Пентагон занимается разработкой инновационных оперативных концепций. Какие-либо подробности о них не приводятся.

По подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира, США за последние годы нарастили долю рынка экспорта вооружений с 34% до 42%. Они поставляют вооружения в 107 государств — это намного больше, чем у любой другой страны--экспортера оружия. По данным российского Центра анализа стратегий и технологий, c 2022 года США, страны Евросоюза, Израиль, Южная Корея и Япония ускорили модернизацию оборонного потенциала и увеличили выпуск военной техники и боеприпасов. В числе причин был рост спроса со стороны собственных вооруженных сил.

Подробности — в материале «Ъ» «Патронов много не бывает».