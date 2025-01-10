Минобороны: над Черным морем уничтожили четыре беспилотника ВСУ

С 20:00 до 22:00 по московскому времени российские силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Четыре из них сбили над Черным морем, два — в Белгородской области и один — в Курской области.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Краснодарского края. Всего за ночь было ликвидировано 40 беспилотников.

Наталья Решетняк