Над территорией Кубани за ночь сбили два беспилотника

В течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за ночь было ликвидировано 40 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 16 БПЛА, еще по четыре — над Курской и Воронежской областями. Три дрона уничтожили над Брянской областью, один — над Белгородской областью. Десять беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря.

Ранее, в ночь на 9 января, над Кубанью ликвидировали девять БПЛА.

Нурий Бзасежев