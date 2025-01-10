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Над территорией Кубани за ночь сбили два беспилотника

В течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за ночь было ликвидировано 40 беспилотников. Над Ростовской областью сбили 16 БПЛА, еще по четыре — над Курской и Воронежской областями. Три дрона уничтожили над Брянской областью, один — над Белгородской областью. Десять беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря.

Ранее, в ночь на 9 января, над Кубанью ликвидировали девять БПЛА.

Нурий Бзасежев

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