РПЦ провела для детей заключенных и работников ФСИН рождественскую Елку

Русская православная церковь провела в зале церковных соборов храма Христа Спасителя рождественское мероприятие для детей сотрудников ФСИН и детей заключенных. Для них был поставлен спектакль «Братья и Белый король» — «добрая история о милосердии, взаимовыручке и всепобеждающей любви», говорится в сообщении на сайте РПЦ. Всего в мероприятии приняли участие более 1200 человек.

Спектакль состоялся 9 января по инициативе Синодального отдела по тюремному служению. Перед началом постановки к зрителям обратился и. о. председателя отдела иерей Кирилл Марковский. «Запомните, дорогие дети! Невозможно обрести счастье, причиняя боль другому человеку! Есть только один путь к подлинной радости в жизни — через исполнение благой воли Божией!» — сказал он.

По сюжету спектакля, двое братьев, «расставшихся из-за глупой ссоры», воссоединяются для преодоления «тьмы», «опасности» и «коварства безжалостного Белого Короля», говорится на сайте продюсерского центра «Интербал», выступающего организатором спектакля. В РПЦ отметили, что дети «искренне сопереживали героям» и «помогали им сражаться с силами зла».

Полина Мотызлевская