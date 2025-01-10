В центре Краснодара для строительства кабельной линии ограничат движение жителей

Для строительства новой кабельной линии в центре Краснодара частично ограничат движение пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В эти выходные, 11 и 12 января, в Краснодаре начнут строить кабельную линию от трансформаторной подстанции в районе 1-й городской больницы до ТП рядом с театром драмы. В этот период движение по пешеходной части улицы Длинной и Красноармейской будет частично ограничено. Однако возможность прохождения жителей города обеспечат.

Строительство начнется от пересечения улиц Длинной и Красной, затем пройдет до Красноармейской и далее до театра драмы. Работы завершат в первой половине февраля.

Кабельная линия будет построена закрытым способом, с использованием котлованов на тротуарах. На период проведения работ установят специальные ограждения, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Алина Зорина