В центре Краснодара для строительства кабельной линии ограничат движение жителей
Для строительства новой кабельной линии в центре Краснодара частично ограничат движение пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В эти выходные, 11 и 12 января, в Краснодаре начнут строить кабельную линию от трансформаторной подстанции в районе 1-й городской больницы до ТП рядом с театром драмы. В этот период движение по пешеходной части улицы Длинной и Красноармейской будет частично ограничено. Однако возможность прохождения жителей города обеспечат.
Строительство начнется от пересечения улиц Длинной и Красной, затем пройдет до Красноармейской и далее до театра драмы. Работы завершат в первой половине февраля.
Кабельная линия будет построена закрытым способом, с использованием котлованов на тротуарах. На период проведения работ установят специальные ограждения, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.