НАТО проведет учения с силами быстрого реагирования на восточном фланге

Воинские контингенты НАТО проведут масштабные учения SteadfastDart25 (STDT25) в начале года, сообщает пресс-служба альянса. В учениях примут участия силы быстрого реагирования (Allied Reaction Force, ARF) — спецвойска, готовые к боевому развертыванию в более короткие сроки, чем другие части. Эти силы предназначены для немедленного реагирования в кризисных ситуациях.

«Более 10 тыс. военнослужащих приедут на учения SteadfastDart25, крупнейшие учения НАТО в этом году. Эти учения покажут способность НАТО незамедлительно реагировать и защищаться от потенциального противника в любом месте в любое время»,— говорится в заявлении.

SteadfastDart25 будет проводиться в условиях имитации начала вооруженного конфликта с условно равным по силе противником. Солдаты НАТО будут отрабатывать десантные операции, авиаудары и маневры.

STDT25 пройдет на территории Румынии, Болгарии и Греции. Участие примут воздушные, морские и сухопутные подразделения, а также силы спецназа из 9 стран-союзниц: Болгарии, Франции, Греции, Италии, Румынии, Испании, Словении, Турции и Великобритании. Ожидается, что маневры продлятся с 13 января по 26 февраля 2025 года.

Крупнейшие контингенты будут направлены из Британии. Королевство выделит для участия в учениях более 2,5 тыс. военнослужащих и 730 единиц техники.