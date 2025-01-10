В акватории Анапы не обнаружили новых пятен мазута

Группа мониторинга не нашла новых пятен мазута в акватории Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Сотрудники ГИМС МЧС провели мониторинг акватории Черного моря от морпорта Анапы до пляжа в районе пансионата «Динамо». Специалисты обследовали побережье в течение нескольких часов. На участке вдоль берега новых пятен мазута не обнаружили.

Специалисты ежедневно осуществляют мониторинг акватории Черного моря. Если в ходе проверки обнаруживаются пятна нефтепродуктов, информация с маломерного судна передается в единую диспетчерскую службу. После этого пятна обрабатывают специальными сорбентами и удаляют с поверхности воды.

Алина Зорина