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Около 300 м побережья загрязнено из-за разлива мазута из танкера «Волгонефть 239»

Протяженность площади загрязнения от кормы затонувшего танкера «Волгонефть 239» и по побережью составляет 300 м. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Большая часть мазута локализована специалистами вдоль береговой линии. На месте установили несколько уровней боновых заграждений.

Сейчас продолжается устройство подъездной дороги для сбора нефтепродуктов и вывоза на полигон. На месте работает восемь единиц техники, также установили освещение для работ в ночное время.

Алина Зорина

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