В районе кормы «Волгонефть-239» установили 3 световые вышки для ночных работ

Для работы в ночное время на береговой линии в районе кормы «Волгонефть-239» установили три световые вышки. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

Световые вышки развернули для проведения работ на участке, на котором прокладывают дорогу к суше. Это необходимо для того, чтобы организовать работы с берега.

Тяжелый гусеничный экскаватор распределяет грунт. Грейдер на месте выравнивает полотно.

Алина Зорина