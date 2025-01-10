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Краснодарские волонтеры вывезли 80 кубометров мусора с пляжей Анапы за сутки

Спасатели и волонтеры из Краснодара вывезли с берега Анапы 80 куб. м замазученного песка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На береговой полосе Анапы краснодарские спасатели и волонтеры за сутки вывезли четыре самосвала замазученного песка. Всего с 18 декабря убрали более 10 тыс. куб. м мусора — 482 самосвала. Сегодня в Анапе работали 51 волонтер и 10 единиц техники.

Спасатели и волонтеры снова вышли на берег вдоль Пионерского проспекта, направляясь к центру Анапы. Они вручную и с помощью специальной техники собирали загрязненный песок, который затем грузили в самосвалы и вывозили на полигон в хуторе Воскресенский. Кроме того, помогали птицам, которые пострадали из-за загрязнения моря и пляжей. Их отвозили в специальный пункт в п. Витязево, где оказывали необходимую помощь.

Алина Зорина

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