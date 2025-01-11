Тоже новости

Один из классиков русского рока писал, что «человеческая жизнь имеет более одного аспекта». Участники событий, описанных в этой новостной подборке, вряд ли поспорят с его утверждением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деревня Тибервиль получила €10 млн евро просто за свое название

Фото: Wikimedia Деревня Тибервиль получила €10 млн евро просто за свое название

Фото: Wikimedia

Деревня-однофамилица

Жители и администрация французской деревни Тибервиль в Нормандии были несказанно удивлены, когда в местный бюджет поступили €10 млн от неизвестного им завещателя. Даритель — пенсионер из Парижа Роже Тибервиль сделал деревню наследницей просто потому, что ее название совпадает с его фамилией, сообщает издание Actu.

Метеоролог Роже Тибервиль умер в Париже в августе 2024-го в возрасте 91 года. Близких родственников у него не осталось. Поэтому вопрос с выбором наследника стоял остро. Состояние пенсионера было внушительным: он получал доходы от семейного винодельческого бизнеса, а также сдавал четыре квартиры в престижном районе Парижа. Сам же скромно жил в небольших апартаментах и денег на себя особо не тратил.

В одноименной деревне с населением всего 1800 человек Роже Тибервиль никогда не бывал. Там о нем никто никогда не слыхал, и глава местной администрации, получивший перед Рождеством уведомление из нотариальной конторы о завещанных пенсионером-парижанином €10 млн, сначала был уверен, что это какой-то розыгрыш.

Но подарок пришелся очень кстати: долги деревенского бюджета достигли €400 тыс., а вся завещанная сумма в пять раз превышает годовой бюджет деревни.

На оставшиеся от покрытия долга средства у администрации большие планы: разбить на них парк, отремонтировать начальную школу и крышу церкви, построить футбольный стадион, дом престарелых и новую пожарную часть. В память о щедром дарителе жители договорились установить небольшой памятник. Известно, что в изображении будут фигурировать солнце и тучи, символизируя профессию Роже Тибервиля.

Кстати, эта история вызвала широкий резонанс в провинциальной Франции. Так, мэр деревни Серкиньи, где проживает около 2000 человек, уже поинтересовался, нет ли где миллионера по фамилии Серкиньи, который бы захотел завещать им хотя бы часть своего состояния.

Пять дней среди львов и леопардов

После длительных поисков на территории национального парка Матусадона на севере Зимбабве был найден целым и невредимым семилетний мальчик. Ребенок, живущий в одном из окрестных селений, заблудился в заповеднике, где обитает множество диких хищников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Безымянный мальчик и безымянный лев прожили вместе в одном заповеднике 5 дней

Фото: @mutsamu / X; Matusadona Lion Project Безымянный мальчик и безымянный лев прожили вместе в одном заповеднике 5 дней

Фото: @mutsamu / X; Matusadona Lion Project

Как сообщает ABC News, информация о пропаже мальчика (его имя не называется) поступила в управление природных парков Зимбабве 27 декабря. Территория парка Матусадона составляет 1400 кв. км. В 1960–1970-е прошлого века популяция львов в заповеднике превышала 100 особей, сейчас их численность оценивается в 40 особей. В розыске ребенка, который затрудняли проливные дожди, участвовали полицейские, егеря и жители прилегающих к парку селений.

30 декабря поисковые группы наткнулись на человеческие следы, а следующим утром был найден и сам мальчик.

Как оказалось, за пять дней ребенок прошел почти 50 км.

Выжить в дикой природе среди опасных животных, в том числе львов, леопардов, черных носорогов и слонов, ему помогли полученные в раннем детстве навыки. Питался ребенок плодами диких растений, а воду себе добывал в пересохшем русле реки, выкапывая ямки и дожидаясь, пока они заполнятся водой. Спасенного мальчика доставили для обследования в больницу. По словам врачей, хотя ребенок и ослаблен, его жизнь вне опасности.

Елки людям не еда

Бельгийское федеральное агентство по безопасности пищевой цепи (FASFC) опубликовало предупреждение о том, чтобы жители страны ни в коем случае не употребляли в пищу новогодние елки и сосны. Как сообщает Euronews, это заявление последовало за публикацией на сайте администрации города Гент, в которой давались советы, как правильно утилизировать новогодние деревья. В числе прочего сообщалось о том, что иголки сосны и ели можно использовать в пищу и что именно так делают в скандинавских странах, например готовят хвойное масло для бутербродов или варят из иголок суп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бельгийцев призвали не есть оставшиеся после праздников деревья

Фото: Henry Nicholls / Reuters Бельгийцев призвали не есть оставшиеся после праздников деревья

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Бельгийские СМИ обратились за разъяснениями в FASFC и получили однозначный ответ, что «новогодние деревья не предназначены для того, чтобы попадать в пищевую цепь». В ведомстве объяснили, что большинство елей и сосен, выращиваемых для праздника, обрабатывается большим количеством пестицидов и других химикатов. Также в FASFC отметили, что потребителю иногда сложно определить и вид дерева. Например, если он приобретет тис (а к праздникам зачастую покупают и украшают тисовое деревце) и потом съест его, то «это может иметь серьезные, даже фатальные последствия», поскольку тис ядовит.

Специалисты ведомства подчеркнули, что надо различать деревья, которые специально выращивают к праздникам, и те, которые растут в дикой природе и никакой обработке не подвергаются.

После шумихи в прессе заголовок публикации на сайте администрации Гента был изменен со «Съешьте вашу елочку» на «В Скандинавии едят новогодние деревья», и появились предупреждения об опасности употребления в пищу тиса и обработанных химикатами елей и сосен.

695 лет до конца Японии

Ученый из японского национального Университета Тохоку назвал год, когда японцы вымрут как нация, если в кратчайшие сроки не будет решена проблема низкой рождаемости и быстрого старения населения. По оценкам профессора Хироси Ёсиды, через 695 лет в стране останется лишь один ребенок в возрасте до 14 лет. Об этом пишет The Japan Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Японии установили дату, когда в стране останется только один ребенок

Фото: Shuji Kajiyama / AP В Японии установили дату, когда в стране останется только один ребенок

Фото: Shuji Kajiyama / AP

Профессор Ёсида, который изучает проблемы демографии и с 2012 года проводит исследования с помощью компьютерного моделирования, ведет на сайте университета раздел «Часы расчета детского населения». Они отсчитывают время и на основании изменения официальных данных указывают, сколько дней, часов, минут и секунд остается до того момента, когда в Японии останется только один ребенок.

Компьютерная модель называет даже конкретный день, когда это произойдет,— 5 января 2720 года.

Как отмечает сам профессор, «если снижение числа рождений не остановится, стрелки “часов” никогда не пойдут вспять», и тогда «Япония может стать первой страной, население которой вымрет из-за падения рождаемости».

А рождаемость в Японии стабильно снижается с 1970-х. В 2005 году число смертей в стране впервые превысило число рождений. В 2022 году смертей уже было на 1 млн больше, чем рождений. В 2023 году на одну женщину приходилось 1,2 рождения, что рекордно низкий для Японии показатель. Доля людей в возрасте старше 65 лет составляет сейчас 29,9% от всего населения страны. По прогнозам властей, из 125 млн японцев в стране к 2070 году останется всего 87 млн, а доля пожилых японцев достигнет 40%.

Домашнее бомбохранилище

Сотрудники ФБР в ходе обыска на ферме недалеко от Норфолка (штат Виргиния) обнаружили более 150 самодельных бомб. Это самое большое число готовых к использованию самодельных взрывных устройств, изъятое за всю историю ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсенал в доме фермера из Норфолка ФБР назвало самой крупной находкой за всю свою историю

Фото: U.S. Attorney’s Office, Eastern District of Virginia / AP Арсенал в доме фермера из Норфолка ФБР назвало самой крупной находкой за всю свою историю

Фото: U.S. Attorney’s Office, Eastern District of Virginia / AP

Как сообщает AP, арсенал принадлежал 36-летнему Брэду Спаффорду, владельцу фермы. В 2023 году у ФБР появилась информация о том, что он якобы закупает оружие и сам изготавливает боеприпасы. Сосед Спаффорда сообщал о том, что тот тренируется у себя на ферме в стрельбе, а в качестве мишеней использует изображения президента Джо Байдена. Мастерскую по изготовлению взрывчатки мужчина устроил в гараже, хранил готовые изделия там же и в доме, где вместе с ним проживали жена и двое детей. По словам того же соседа, в 2021 году во время сборки очередного устройства в гараже произошел небольшой взрыв, и Спаффорд лишился трех пальцев на правой руке.

Во время обыска наряду со взрывчаткой были обнаружены незарегистрированное ружье и записная книжка с инструкциями по изготовлению взрывчатки. По каждому из обвинений — в незаконном хранении оружия, изготовлении и хранении бомб — Спаффорду грозит до десяти лет лишения свободы. Его адвокаты, однако, настаивают на том, что их подзащитный характеризуется как «трудолюбивый семьянин без криминального прошлого» и что пока нет доказательств того, что он кому-либо когда-либо угрожал или планировал какой-либо акт насилия.

КотGPT

Валлиец Робин Уиллинз, лишившийся несколько лет назад своего любимого кота Лентила, придумал способ, как сохранить хотя бы виртуальную связь с питомцем и заодно почтить его память. Как рассказывает Daily Mail, поначалу Робин был настолько опечален смертью Лентила, что намеревался держать тело кота в морозильной камере. Но однажды камера отключилась. Тогда Уиллинз пошел по пути прогресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валлиец Робин Уиллинз «воскресил» своего кота при помощи искусственного интеллекта

Фото: Из личного архива Робина Виллинса Валлиец Робин Уиллинз «воскресил» своего кота при помощи искусственного интеллекта

Фото: Из личного архива Робина Виллинса

Он изготовил кота-робота, использовав системный блок и прикрепив к нему череп животного. С помощью технологий ИИ Уиллинз запрограммировал «цифрового Лентила», и тот умеет «в кошачьей манере» разговаривать на разные темы, общается при этом женским голосом на английском языке, но может и на валлийском. Свою разработку Робин назвал CatGPT. Сам кот в новом образе заявляет, что он «все тот же самый Лентил», только шерсти у него меньше, а вот нахальства больше. Робин Уиллинз утверждает, что «Лентил 2.0» помог ему справиться с утратой любимца и спасает его от одиночества.

Разработка оказалась настолько удачной, что ее автор теперь выступает с ИИ-Лентилом в собственном комедийном шоу «Кошмар перед Котождеством», с которым пока гастролировал только по Великобритании. Но в этом году также запланированы выступления в Японии, Новой Зеландии и Австралии.

В плену у паба

29 человек и собака оказались на несколько суток отрезанными от мира в пабе Tan Hill Inn в Йоркшире. Как рассказывает издание People, Tan Hill Inn — известный в Великобритании паб, он находится на высоте 528 м над уровнем моря и является самым высоким заведением подобного типа в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самый высокий паб в Британии — Tan Hill Inn стал местом заключения для 29 человек и одной собаки

Фото: Owen Humphreys / PA / AP Самый высокий паб в Британии — Tan Hill Inn стал местом заключения для 29 человек и одной собаки

Фото: Owen Humphreys / PA / AP

Вечером 4 января на Северный Йоркшир обрушились мощные снегопады, из-за которых было перекрыто движение на всех дорогах района. Завалена снегом оказалась и та дорога, которая вела к пабу. Находившиеся на тот момент в заведении гости, собака и шестеро сотрудников приготовились коротать время в приятной компании за кружкой чего-либо до прибытия снегоуборочной техники. Только вот техника смогла пробиться к пабу лишь ближе к вечеру понедельника, 6 января.

Администрация паба была вынуждена отменить все запланированные на эти дни концерты, так как музыканты не смогли доехать до Tan Hill Inn, но скучать пленникам не пришлось. Электричество подавалось от генератора, запасов еды и выпивки было достаточно, номеров для гостей тоже хватало.

Неожиданное приключение помогло сойтись поближе людям, которые до этого друг друга не знали, и уже в первый же вечер они весело играли в настольные игры, смотрели кино, танцевали и пели.

По словам менеджера Tan Hill Inn Николь Хейз, «все рассказывали друг другу о своей жизни, хохотали, плакали, и это было потрясающе».

В числе гостей оказались люди, приехавшие из Австралии, и здесь, среди снегов Йоркшира, они впервые в жизни слепили настоящего снеговика. Одна из затворниц вынужденно пропустила 18-летие своей дочери, но смогла дозвониться до нее по видеосвязи, а к поздравлениям присоединились все присутствовавшие в пабе.

Третий день плена ознаменовался празднованием дня рождения собаки по кличке Агата, которую каждый из гостей торжественно поздравил с этим событием. Часть посетителей смогла покинуть гостеприимный паб по местами расчищенным дорогам вечером 6 января, остальные гости оставались в Tan Hill Inn до вечера 7 января.

Алена Миклашевская