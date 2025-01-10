На Кубани на субсидии для производителей молока направят 1,3 млрд рублей

В Краснодарском крае 1,3 млрд руб. направят на субсидии для производителей молока. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, молочная отрасль является одним из ключевых направлений в развитии агропромышленного комплекса региона. Эффективным инструментом поддержки выступает субсидирование. В этом году ставка субсидии будет увеличена до 4 руб. за кг реализованного молока.

Краснодарский край полностью удовлетворяет свои потребности в молоке и производит более 80% молочной продукции Южного федерального округа. Благодаря государственной поддержке сельскохозяйственные предприятия региона смогут произвести в 2025 году более 1,7 млн т молока, что сопоставимо с показателями прошлого года.

Алина Зорина