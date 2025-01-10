Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани на субсидии для производителей молока направят 1,3 млрд рублей

В Краснодарском крае 1,3 млрд руб. направят на субсидии для производителей молока. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, молочная отрасль является одним из ключевых направлений в развитии агропромышленного комплекса региона. Эффективным инструментом поддержки выступает субсидирование. В этом году ставка субсидии будет увеличена до 4 руб. за кг реализованного молока.

Краснодарский край полностью удовлетворяет свои потребности в молоке и производит более 80% молочной продукции Южного федерального округа. Благодаря государственной поддержке сельскохозяйственные предприятия региона смогут произвести в 2025 году более 1,7 млн т молока, что сопоставимо с показателями прошлого года.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...