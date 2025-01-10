Аркадий Волож сравнил продажу «Яндекса» с исходом из Египта

Бывший глава и сооснователь «Яндекса» (MOEX: YDEX) Аркадий Волож заявил, что продажа российской части компании была похожа на исход евреев из Египта под предводительством Моисея. В интервью Bloomberg бизнесмен уточнил, что «не все потерял» после продажи российской части «Яндекса» за $5,4 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Волож

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Аркадий Волож

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Они на самом деле позволили нам уйти с некоторыми вещами. Это был исход, как в Египте»,— сказал господин Волож. По его словам, после отъезда из России он удалил со своего телефона все приложения «Яндекса» и не задумывается о возвращении. «Это меня озадачивает. Я думал, что буду гораздо больше тосковать по дому»,— добавил он.

Бизнесмен также рассказал, что он впервые нанял охрану. Это произошло осенью 2023 года, после того как президент России Владимир Путин прокомментировал уход господина Воложа из «Яндекса». Президент тогда пожелал ему здоровья и хорошей жизни в Израиле, но отметил, что граждане должны быть благодарны своей стране. «Не так уж и комфортно. Я стараюсь не думать об этом»,— прокомментировал слова президента господин Волож.

Аркадий Волож занимал пост гендиректора «Яндекса» с 2000 года. В 2014 году он оставил должность и занял пост руководителя группы компаний «Яндекс» и место в совете директоров компании. В июне 2022 года против господина Воложа были введены персональные санкции Евросоюза. В декабре 2022 года бизнесмен ушел с поста гендиректора «Яндекса» и через полгода заявил, что выступает против военных действий на Украине. С него сняли санкции в марте 2024-го. Владимир Путин связывал заявление господина Воложа о военной операции с желанием сохранить бизнес за границей.