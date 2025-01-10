Reuters сообщило о планах США ввести одни из самых жестких санкций против нефти РФ

США планируют расширить санкции против России, включив в новый пакет более 180 танкеров, несколько десятков трейдеров и две крупные страховые компании — «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Паршин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Паршин, Коммерсантъ

О планах Минфина США ввести такие санкции сообщает Reuters со ссылкой на документ ведомства. При этом агентство отмечает, что проверить его подлинность не удалось.

Источники из индийской нефтяной отрасли сообщили агентству о возможном включении более 180 танкеров, участвующих в транспортировке российской нефти, а также компаний «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

На фоне этих сообщений цена на нефть марки Brent выросла. К 16:40 мск она достигла $79,83 за баррель, что на 3,3% выше предыдущего значения в $79,42.

6 января Reuters со ссылкой на два источника сообщало, что администрация действующего президента США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России, нацеленные на танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше $60 за баррель.