Цена на нефть Brent превысила $80 за баррель впервые с октября

Цена на нефть марки Brent превысила $80 за баррель на лондонской бирже ICE. Это произошло впервые с 8 октября 2024 года. По данным торгов на 17:31 мск, цена за баррель выросла на 4,80%, до $80,62..

Нефть растет в цене в третий раз за неделю, отмечает Bloomberg. Агентство связывает это с холодной погодой в некоторых регионах США, сокращением запасов нефти и снижением поставок из России.

Reuters со ссылкой на аналитиков JPMorgan пишет, что цены на этой неделе растут из-за обеспокоенности из-за ужесточения санкций против России и Ирана и возможными перебоями с поставками сырья из этих стран.

Подробнее о том, как новые ограничения США могут отразиться на российской экономике,— в материале «Ъ FM».

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