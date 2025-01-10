Объем инвестиций в экономику Краснодара в 2025 году составит 316 млрд рублей

В 2025 году объем планируемых инвестиций в экономику Краснодара составит порядка 316 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Краснодаре планируют завершить начатые ранее проекты на сумму более 4,5 млрд руб. Это позволит создать 313 рабочих мест в офисах и промышленных предприятиях.

По словам главы города Евгения Наумова, одним из главных векторов развития экономики столицы региона является промышленность. На это направление приходится 11 инвестиционных проектов, почти треть от общего числа реализуемых проектов. В 2025 году начнется освоение около 120 га территории в районе ст. Елизаветинской, там обустроят производственную зону.

В Краснодаре продолжается реализация концессионных соглашений. Около 6,7 млрд руб. направят на реконструкцию системы водоснабжения, строительство водозаборных скважин, трубопроводов и трамвайной линии на западе города, а также работы в кинотеатре «Аврора».

Алина Зорина