Мишустин наградил журналистов, освещающих события в зоне СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил правительственные премии журналистам, освещавшим события в зоне боевых действий в приграничных районах и новых регионах. Среди лауреатов премии — корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и военкор Первого канала Марьяна Наумова. Награду также получила белорусская журналистка Ксения Лебедева за создание фильма «Мариуполь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство России Фото: Правительство России

«Самое главное и ценное, конечно, это ваши рассказы о людях, которых вы встречаете в таких командировках. Ваши материалы — это живая хроника текущих событий, важная часть современной истории»,— сказал господин Мишустин на церемонии награждения.

Среди удостоенных премии журналистов — главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова, сотрудники областной телерадиокомпании «Белгород» Вячеслав Подзолков, Александр Коробов и Алексей Корнев, журналисты «России сегодня» Станислав Красильников, Юрий Войткевич, Андрей Казаков, военкор телекомпании «Юнион» Владимир Емельянов и ее главред Виктория Мельникова, глава газеты «Республика» Александр Бальвас и др. Также награды вручили сотрудникам международного телеканала RT, телеканала «Крым 24» и сотрудники «Русского радио – Европа».

Премию также вручили журналистам СМИ, ориентированных на детей. В частности, награду получил коллектив телеперадачи «Спокойной ночи, малыши!» — ведущая Анна Михалкова, а также Оксана Чабанюк, Елена Шабаева, Валентина Митрошенкова и Наталья Ситкова.

Полина Мотызлевская