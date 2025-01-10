На Кубани планируют построить 92 км газопроводов за 1 млрд рублей

В 2025 году в Краснодарском крае планируют построить 92 км газопроводов, в том числе в небольших поселениях со сложной гористой местностью и небольшим числом жителей. На эти цели, как сообщает пресс-служба администрации региона, выделят 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань остается одним из лидеров по уровню газификации в стране. За последние девять лет в регионе, по его словам, построили участки сетей в более 250 населенных пунктах. Трубы подвели к границам 75 тыс. участков, газифицировали более 43,5 тыс. домов.

Крупнейшими объектами строительства в наступившем году станут 14 км магистрали по улице Новицкого в Туапсе, подводящий газопровод протяженностью 6 км в Мостовском районе — от поселка Псебай до поселка Перевалка. Также власти рассчитывают, что будут построены участок сети протяженностью 9 км к станицам Черноморской и Имеретинской в Горячем Ключе, а также 6 км подводящего газопровода от Хадыженска до станицы Кабардинской.

Новые газопроводы строят по региональной госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса». При проведении работ в границах земельного участка на Кубани для льготных категорий жителей и членов их семей, а также пенсионеров с доходом ниже двукратного прожиточного минимума действуют субсидии в 104,5 тыс. руб. или компенсации в 110,2 тыс. руб.

В прошлом году в Краснодарском крае построили более 200 км сетей газоснабжения. Работы провели в 15 муниципалитетах.

Татьяна Ручкина