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Тюменская прокуратура начала проверку из-за ДТП с микроавтобусом

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту аварии с микроавтобусом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В ДТП пострадал водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

На место происшествия выехал заместитель Ялуторовского межрайонного прокурора Константин Зайцев. В ходе проверки оценят, было ли соблюдено законодательство о безопасном дорожном движении и об организации пассажирских перевозок.

Авария произошла на 63 км дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Микроавтобус Toyota Hiace врезался в металлический столб, съехал в кювет и опрокинулся. Всего в нем ехало 10 человек.

Анна Капустина

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