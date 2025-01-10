Тюменская прокуратура начала проверку из-за ДТП с микроавтобусом

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту аварии с микроавтобусом, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В ДТП пострадал водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

На место происшествия выехал заместитель Ялуторовского межрайонного прокурора Константин Зайцев. В ходе проверки оценят, было ли соблюдено законодательство о безопасном дорожном движении и об организации пассажирских перевозок.

Авария произошла на 63 км дороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Микроавтобус Toyota Hiace врезался в металлический столб, съехал в кювет и опрокинулся. Всего в нем ехало 10 человек.

Анна Капустина