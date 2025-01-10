В Ростове за декабрь 2024 года не выдали ни одного разрешения на строительство домов

За декабрь 2024 года Департамент градостроительства и архитектуры Ростова-на-Дону не выдал ни одного разрешения на строительство многоквартирных домов. Это следует из документа на портале администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Примечательно, что в ноябре 2024 года администрация города выдала 31 разрешение на строительство многоквартирных жилых домов.

Напомним, что ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что с 1 декабря 2024 года в Ростове приостанавливается выдача разрешений на строительство многоквартирных домов. Решение было принято после жалоб жителей на то, что дома не поспевают за социальной инфраструктурой. Также Слюсарь поручил провести проверку ранее выданных разрешений.

В конце декабря депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли решение забрать у администрации Ростова право на выдачу разрешений на строительство. Его передали Министерству строительства региона. Аналогичные решения приняты в отношении Батайска, Аксайского и Мясниковского района. Закон, по словам властей, был принят для подготовки и утверждения мастер-плана Ростовской агломерации.

Роман Никитин