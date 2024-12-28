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Депутаты лишили власти Ростова права выдавать разрешения на строительство

Депутаты законодательного собрания Ростовской области приняли новый областной закон, предусматривающий передачу на областной уровень градостроительных полномочий органов местного самоуправления Ростова-на-Дону, Батайска, а также Аксайского и Мясниковского районов. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Закон принят для подготовки и утверждения мастер-плана Ростовской агломерации, сказано в сообщении. На областной уровень переданы отдельные полномочия, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием, планировкой территорий, архитектурно-строительным проектированием, выдачей разрешений на строительство объектов капитального строительства и на ввод их в эксплуатацию, в области земельных отношений.

При этом отмечается, что изменения не затрагивают вопросы, связанные с индивидуальным жилищным строительством.

Нормы нового закона вступают в силу уже с 1 января 2025 года.

Кристина Федичкина

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