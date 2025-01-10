С 11 января в Казани изменится маршрут движения двух автобусов
С 11 января в Казани частично изменятся маршруты движения автобусов № 18 и № 22. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
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Автобус № 18 будет следовать по улице Ленинградская, затем по улице Айдарова и улице Челюскина. В его маршрут добавят остановки «Ул. Айдарова» на улице Ленинградской и «Ул. Челюскина» у дома № 53.
Автобус № 22 будет ходить по улице Можайского, улице Пархоменко, улице Маршрутной и улице Горьковское шоссе. В маршруте появится новая остановка «Ул. Горьковское шоссе» у дома № 7. Изменения приняты городской комиссией по безопасности дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией.