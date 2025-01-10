ООН обвинила Австралию в нарушении прав несовершеннолетних беженцев

Комитет по правам человека ООН заявил о нарушении Австралией договора о правах человека. Причиной стало задержание несколько лет назад группы искателей убежища, которых отправили в австралийский центр для беженцев на островном государстве Науру. Среди них были 24 несовершеннолетних гражданина Афганистана, Ирака, Ирана, Пакистана, Шри-Ланки, Мьянмы.

Просители убежища, о которых идет речь, были перехвачены в 2013 году по пути в Австралию по морю. Сначала их держали под арестом несколько суток на острове Рождества, а затем отправили в Науру в переполненный миграционный центр. По утверждению ООН, беженцы находились в условиях «недостаточного водоснабжения и санитарии, высокой температуры и влажности, неадекватного медицинского обслуживания».

«Почти все несовершеннолетние страдали от ухудшения физического и психического благополучия, в том числе из-за депрессии, проблем с почками, бессонницы, головных болей, проблем с памятью и потерей веса»,— говорится в отчете ООН.

Комитет по правам человека ООН посчитал, что тем самым Австралия нарушила статью Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующую право на свободу от произвольного содержания. Теперь от властей требуется предоставить «адекватную компенсацию» и предотвратить подобные инциденты в будущем, в том числе за счет пересмотра миграционного законодательства.

Лусине Баласян