Суд оставил главу исполкома Актанышского района Рустема Ильясова в СИЗО

Верховный суд Татарстана отказал в изменении меры пресечения для руководителя исполкома Актанышского района Рустема Ильясова, он останется под стражей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Один из адвокатов просил перевести Ильясова под домашний арест, другой — отменить предыдущее решение и оставить его на свободе. Однако суд решил сохранить текущую меру пресечения. Рустем Ильясов утверждал, что имеет инвалидность III группы из-за бронхиальной астмы и хронического ринита, что требует особого внимания к своему здоровью. Тем не менее его просьба была отклонена.

В декабре 2024 года Набережночелнинский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста для Рустема Ильясова, руководителя исполкома Актанышского района Татарстана. Он обвинялся по ч. 6 ст. 290 УК РФ в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2024 году Ильясов получил более 1 млн руб. от представителя фирмы в обмен на содействие в заключении подрядных договоров.

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Влас Северин