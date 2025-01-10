На Свердловском предприятии обнаружили антибиотики в колбасе

В пробах с мясоперерабатывающего предприятия в Свердловской области, взятых в декабре, обнаружили антибиотики. Об этом сообщили в пресс-службе уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно лабораторному исследованию, мясная продукция не соответствует части технических требований и ГОСТ. В частности, в пробе готового продукта установили наличие офлоксацина, которое не допускается требованиями. Остаточное количество лекарства могло попасть в готовую продукцию, если на предприятии антрибиотики применяли в больших количествах или не следили за сроком из вывода из организма животных.

В ведомстве пояснили, что употребление мяса животных с антибиотиками может поспособствовать развитию у бактерий в организме человека устойчивости к этому типу антибиотика. Это усложнит борьбу с инфекциями в дальнейшем.

Ранее Россельхознадзор признал недействительными девять деклараций ИП Мухамадеева М.Ф. из-за производства фальсифицированного сливочного масла в Екатеринбурге. Испытания продукции проводились предприятием в неаккредитованной лаборатории.

Анна Капустина