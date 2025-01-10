«Рыбинская генерация» сменила руководство
Гендиректором ООО «Рыбинская генерация», учредителем которого является МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство» Рыбинска, стал Джамшед Рахимов. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.
"Рыбинская генерация"
Фото: Администрация Рыбинска
У господина Рахимова два высших образования, в сфере ЖКХ он работает 16 лет, в том числе был начальником в структуре «Росводоканала». Господин Рудаков подчеркнул, что новый руководитель принимал участие в реализации крупнейшего в Европе проекта реконструкции и модернизации системы водо- и теплоснабжения. «Опыт, необходимый для Рыбинска»,— написал глава Рыбинска.
Главным инженером стал Дмитрий Менькин. Ранее он участвовал в разработке электронных схем тепловых сетей, которые помогают отслеживать их состояние и контролировать потери тепловой энергии.
В Совет директоров «Рыбинской генерации» войдут сотрудник центрального аппарата ПАО «Ростелеком» Дмитрий Хомченко и участник группы по разработке реформы ЖКХ в России Михаил Никольский.
Напомним, что в октябре 2023 года по обвинению в получении взятки были арестованы бывший первый замглавы Рыбинска Иван Дубино и гендиректор «Рыбинской генерации», депутат местного совета Виктор Тамаров. После Тамарова «генерацией» руководил Евгений Куцев, покинувший пост.