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«Рыбинская генерация» сменила руководство

Гендиректором ООО «Рыбинская генерация», учредителем которого является МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство» Рыбинска, стал Джамшед Рахимов. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

"Рыбинская генерация"

"Рыбинская генерация"

Фото: Администрация Рыбинска

"Рыбинская генерация"

Фото: Администрация Рыбинска

У господина Рахимова два высших образования, в сфере ЖКХ он работает 16 лет, в том числе был начальником в структуре «Росводоканала». Господин Рудаков подчеркнул, что новый руководитель принимал участие в реализации крупнейшего в Европе проекта реконструкции и модернизации системы водо- и теплоснабжения. «Опыт, необходимый для Рыбинска»,— написал глава Рыбинска.

Главным инженером стал Дмитрий Менькин. Ранее он участвовал в разработке электронных схем тепловых сетей, которые помогают отслеживать их состояние и контролировать потери тепловой энергии.

В Совет директоров «Рыбинской генерации» войдут сотрудник центрального аппарата ПАО «Ростелеком» Дмитрий Хомченко и участник группы по разработке реформы ЖКХ в России Михаил Никольский.

Напомним, что в октябре 2023 года по обвинению в получении взятки были арестованы бывший первый замглавы Рыбинска Иван Дубино и гендиректор «Рыбинской генерации», депутат местного совета Виктор Тамаров. После Тамарова «генерацией» руководил Евгений Куцев, покинувший пост.

Алла Чижова

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