В прошлом году на водоемах Прикамья погибли 60 человек

В 2024 году на водных объектах Пермского края произошло 73 происшествия, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. В результате погибли 60 человек, в том числе 10 детей, 21 человек спасен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего количество происшествий снизилось на 9%, на 10% снизилась смертность. Кроме того, сотрудниками МЧС зафиксировано два происшествия с маломерными судами.

Большинство погибших утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения.