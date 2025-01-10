В прошлом году на водоемах Прикамья погибли 60 человек
В 2024 году на водных объектах Пермского края произошло 73 происшествия, сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. В результате погибли 60 человек, в том числе 10 детей, 21 человек спасен.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Всего количество происшествий снизилось на 9%, на 10% снизилась смертность. Кроме того, сотрудниками МЧС зафиксировано два происшествия с маломерными судами.
Большинство погибших утонули, находясь в состоянии алкогольного опьянения.