5,6% акций АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» выставили за 307 млн руб.

Росимущество повторно выставило на торги 5,6% акций АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за 307 млн руб., изменив начальную цену для ускорения продажи. Об этом сообщает «Реальное Время».

Стартовая стоимость госпакета составила 307 млн руб. Аукцион по продаже 5,6% акций завода назначен на 23 января. Торги будут проводиться в форме публичного предложения. Установлена минимальная граница отсечения на уровне 153 млн руб., что означает, что ниже этой суммы организаторы не смогут продать государственный пакет акций. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 13 января.

Ранее, в прошлом году, Росимущество дважды отменяло торги из-за отсутствия заявок, когда начальная цена акций составляла 332 млн руб. Наиболее вероятным покупателем называли судостроительную корпорацию «Ак Барс», но она не подала заявки, и других претендентов не нашлось.

Влас Северин