У более 1 млн жителей Ростовской области пенсия выросла на 7,3%

В январе 2025 года у более одного млн пенсионеров в Ростовской области пенсия была проиндексирована на 7,3%. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Вместе со страховой пенсией по старости также увеличены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Всего январская индексация затронула 1, 094 млн донских пенсионеров», — сказано в сообщении.

Индексация пенсий касается в том числе работающих пенсионеров. После прекращения трудовой деятельности они получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.

Во время новогодних праздников пенсионеры Ростовской области, которым выплачиваются деньги через банк не позднее 10 числа, получили проиндексированную пенсию за январь раньше срока — в декабре 2024 года. Следующая выплата для них предполагается в феврале.

Анастасия Казуков