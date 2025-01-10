У более 1 млн жителей Ростовской области пенсия выросла на 7,3%
В январе 2025 года у более одного млн пенсионеров в Ростовской области пенсия была проиндексирована на 7,3%. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Вместе со страховой пенсией по старости также увеличены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Всего январская индексация затронула 1, 094 млн донских пенсионеров», — сказано в сообщении.
Индексация пенсий касается в том числе работающих пенсионеров. После прекращения трудовой деятельности они получат дополнительное повышение пенсии, которая будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.
Во время новогодних праздников пенсионеры Ростовской области, которым выплачиваются деньги через банк не позднее 10 числа, получили проиндексированную пенсию за январь раньше срока — в декабре 2024 года. Следующая выплата для них предполагается в феврале.