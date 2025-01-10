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В 2024 году в домах Севастополя произошло 190 пожаров

За 2024 год в жилом фонде Севастополя произошло 190 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба МЧС города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

96 пожаров случилось в многоквартирных домах, 86 — в частных. Восемь возгораний произошло в садовых домиках.

В огне погибли 13 человек, травмы получили 14, включая двоих детей. Сотрудники МЧС России спасли 80 человек, среди которых семь несовершеннолетних.

Большинство возгораний возникает из-за небрежного обращения с огнем в быту. К пожарам также приводит неосторожность при курении и неисправность электрических сетей.

Алина Зорина

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